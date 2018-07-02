* запрещённая в России организация

Вашингтон, 2 июля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило том, что сторонники международной террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали совершить теракт в городе Кливленд штата Огайо 4 июля — в День независимости США. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает AFP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Другие детали планировавшегося теракта не приводятся. Смогли ли американские спецслужбы нейтрализовать террористов, не уточняется.

Напомним, 4 июля США отмечают свой День независимости от Британской колониальной империи. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости США.