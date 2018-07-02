Ташкент, 2 июля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года в Узбекистане отменяются пошлины на импорт автомобилей стоимостью выше $40 тыс., сообщает издание Spot со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

M 93 Bentley Continental

Акцизный налог на такие автомобили составит 20% от их стоимости. Важным условием является дата изготовления транспортного средства — она не должна превышать двух лет с момента ввоза на территорию Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Узбекистане вводятся нулевые пошлины на импорт транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем.