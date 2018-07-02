Москва, 2 июля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Евросоюз рассчитывает сохранить транзит газа через Украину исключительно из соображений экономии, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 2 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя регулярные попытки Европы учесть интересы Киева, когда речь заходит о реализации проекта «Северный поток — 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

«Евросоюз понимает, что, приведя к власти фашиствующих папуасов на Украине, ему придётся за них платить, — объяснил Делягин. — Когда есть российский транзит газа через Украину, это значит, что фашиствующие папуасы что-то получают сами и поэтому требуют меньше денег от ЕС. Это экономия европейских денег и попытка избежать скандала — иначе придется признать, что к власти на Украине ЕС привёл фашистов».

Напомним, что о защите украинских интересов в вопросе транзита газа говорил, например, министр экономики Германии Петер Альтмайер. В частности, германский чиновник заявил, что Евросоюз должен гарантировать, что Украина продолжит оставаться транзитёром газа даже после того, как «Северный поток — 2» будет построен.

С аналогичными заявлениями выступала в своё время и канцлер ФРГ Ангела Меркель, отметившая, что проект «Северный поток — 2» не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитёра.