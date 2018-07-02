Минск, 2 июля, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «единство славянских народов» никогда и никому не удастся разорвать и победить. Об этом Лукашенко сказал сегодня, 2 июля, на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко выступает на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии

По словам Лукашенко, для белорусов словосочетание «братские народы» — это не пустой звук и фигура речи. Президент подчеркнул, что после Великой Отечественной войны восстанавливать разрушенную Белоруссию приехали люди из самых разных уголков Советского Союза, и многие из них остались в Белоруссии жить.

«Всё это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание «братские народы» для белорусов — не пустой звук и не фигура речи. Это славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить!» — сказал Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в День Победы Лукашенко после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске заявил, что его страна продолжит братскую политику в отношении России и настроена на углубление сотрудничества.