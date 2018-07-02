Кострома, 2 июля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Сыр в Костромской области выпускает 11 производителей, сообщает пресс-служба губернатора области. Среди них крупные предприятия и небольшие фермы.

Дейк Флорис. Фрукты, орехи и сыр. 1613

Регион выпускает 17 видов сычужных сыров, 30 наименований сыров рассольных и более 35 сортов мягких сыров. Объем продукции за прошлый год составил 3 тысячи тонн, это на почти на 17% больше показателей 2016 года.

Отметим, что в текущем году в Костроме прошел первый фестиваль сыра, который собрал более 6,5 тысяч человек. Свою продукцию на мероприятие привезли производители из Антроповского, Буйского, Вохомского, Костромского, Мантуровского, Островского и Сусанинского районов, Волгореченска, а также местные фермеры и сыровары из соседних регионов.