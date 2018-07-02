Ташкент, 2 июля, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Проведение пышных свадеб в Узбекистане может вызвать социальное напряжение в бедных слоях общества, по отношению к которым подобные торжества являются несправедливыми, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Об этом 2 июля сообщает издание Kun.uz.

Luciano Узбекская свадьба

29 июня в Ташкенте состоялось совещание с главами районов под председательством Мирзиёева. Глава государства предложил провести в Алмазарском районе образцовую свадьбу на 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня Шавкат Мирзиёев заявил, что Союзу молодежи Узбекистана необходимо повзрослеть и перестать заниматься формализмом и кампанейщиной. Глава государства пожелал организации занять достойное место в общественно-политической системе государства.