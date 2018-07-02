Валлетта, 2 июля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Кораблю неправительственной организации Lifeline по решению суда запрещено покидать мальтийский порт Ла Валетта, сообщает Rainews в понедельник, 2 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Владельцев судна, которое долгое время путешествовало по Средиземному морю с 234 мигрантами на борту в поисках порта, который их примет, обвиняют в несоответствии типа осуществляемой деятельности тем разрешениям, которые есть у Lifeline.

Судно зарегистрировано как туристическое и, следовательно, не имеет права заниматься перевозкой мигрантов — таково решение мальтийского суда после первого заседания, которое прошло в понедельник.

Ранее в понедельник мальтийские власти запретили покидать Ла Валетту еще одному кораблю неправительственной организации, которая занимается доставкой нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии в европейские порты — Sea Watch.

В последние недели власти Ливии, Мальты и особенно Италии усилили контроль за деятельностью неправительственных организаций в этой сфере. В правительстве Италии считают их деятельность «нечистоплотным бизнесом по торговле людьми» и пообещали больше не впускать их корабли в свои порты.