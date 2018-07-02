Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Наплыв иностранных гостей зафиксировали организаторы ЧМ-2018 на Дону в дни проведения матчей футбольного первенства планеты. Так, за истёкший период южную столицу посетили почти 15 тыс. болельщиков из 103 стран. Фанаты в качестве средства передвижения использовали бесплатные поезда. Об этом журналистов проинформировал гендиректор Транспортной дирекции чемпионата в России Кирилл Поляков.

Fifa.com Ростов-на-Дону

По его словам, в преддверии матча между японцами и бельгийцами станция «Ростов-Главный» принимает четыре бесплатных состава, этими поездками воспользовались около 2 тыс. болельщиков на четырех бесплатных зрителей «Ростов Арены».

Также в Ростове-на-Дону побывали болельщики из Швейцарии, Мадагаскара, Кувейта, Канады и других стран.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов Арена» приняла четыре матча футбольного первенства планеты, которые прошли в рамках группового этапа. На поле ростовского стадионы выходили сборные Бразилии, Швейцарии, Мексики, Саудовской Аравии, Уругвая, Южной Кореи, Исландии, Хорватии.

В Ростове-на-Дону 2 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018. Для «Ростов Арены» он станет заключительным. Стадион примет более 40 тыс. зрителей. Игра между сборными Японии и Бельгии начнётся в 21:00.