Джакарта, 2 июля, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Вулкан Агунг на Бали выбросил двухкилометровый столб пепла и начал извергать лаву, 2 июля передает агентство Associated Press.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Взрывное извержение вулкана длилось около семи минут. Вулканологи заявляют, что извержение было достаточно мягким, однако предупреждают об опасности для жителей вблизи вулкана и в долинах рек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня вулкан Агунг начал извергать пепел, из-за чего с индонезийским островом было прекращено авиасообщение. В ноябре 2017 года из-за извержения вулкана Агунг на курортах Бали оказались «заперты» тысячи туристов.

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