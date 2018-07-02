Владимир, 2 июля, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Губернатор Светлана Орлова возглавила список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание, которые состоятся 9 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе реготделения партии 2 июля по итогам второго этапа партийной конференции.

Kremlin.ru Светлана Орлова

Делегаты конференции тайным голосованием выдвинули кандидатов в депутаты Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва от Владимирского регионального отделения партии по единому избирательному округу и по одномандатным округам.

В общую часть списка по единому избирательному округу вошли губернатор Владимирской области Светлана Орлова, генеральный директор ОАО «Ковровский электромеханический завод» Владимир Лебедев и заслуженный мастер спорта России по биатлону Алексей Слепов.

Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Орлова также выдвинута кандидатом на пост губернатора Владимирской области. Выборы также состоятся 9 сентября в единый день голосования.