Астана, 2 июля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Самой опасной автодорогой в Казахстане является трасса Алма-Ата — Капчагай. Об этом свидетельствуют данные опроса производителя электроники для автомобилей Neoline, сообщает 2 июля издание BNews.

Michael Gil Ямы на дороге

Около 55% опрошенных автовладельцев назвали самой небезопасной трассой в республике участок Алма-Ата — Капчагай. Ещё 23% опрошенных считают самой опасной трассой Балхаш — Караганда.

Отметим, согласно международному рейтингу конкурентоспособности стран, составленному Всемирным экономическим форумом, Казахстан занял 115-е место по качеству автомобильных дорог.

Читайте также: Дорога стоимостью $550 млн: в Казахстане запустили строительство БАКАД