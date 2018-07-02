Москва, 2 июля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В ходе предстоящих переговоров с российским президентом американский лидер поймёт, что «Северный поток — 2» не закрывает для США европейский рынок, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Президент США Дональд Трамп не будет блокировать «Северный поток — 2» введением жёстких санкций против фирм, которые будут участвовать в его работе, так как это будет означать очень серьёзный разрыв экономических отношений США с Европой, — сказал Делягин. — Европейцы ведь не могут отказаться от «Северного потока — 2», потому что им нужен дешёвый российский газ».

Также Делягин предположил, что Трамп, вероятно, не осознаёт, что в силу динамики роста потребления природного газа в Европе и в масштабах сокращения традиционных месторождений Европы «Северный поток — 2» не закроет ее для американского сжиженного газа.

«Даже если будет «Северный поток — 3», в Европе останется место для американского сжиженного газа, — сказал Делягин. — В то же самое время нужно понимать, что отношение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Трампа к проекту «Северный поток — 2» различное. Германия не сможет жить, если будет получать американский сжиженный газ. С другой стороны, я думаю, что Трамп поймёт в ходе переговоров с Путиным, что в Европе есть место для американского сжиженного газа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, строительство трубопровода «Северный поток — 2», который пройдёт по дну Балтийского моря, является чисто коммерческим проектом, поэтому любые санкции в отношении его участников были бы противозаконными. Об этом он заявил, комментируя обещание министерства энергетики США не вводить ограничений против западных компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Кроме того, Песков напомнил, что «Северный поток — 2» — международный проект, лишённый всяких политических мотивов, который «зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нём участвуют».