Ярославль, 2 июля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. В Ярославской области два оздоровительных лагеря открыли специализированные смены, в которых детей познакомят с разными профессиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Объединении организаций профсоюзов Ярославской области.

«Славнефть-ЯНОС» Смена в «Березке»

В этом году такие смены проходят в двух лагерях — «Березка «и имени Максима Горького. Впервые профориентационная смена в загородном оздоровительном комплексе «Березка» была организована в прошлом году. В этом году решено продолжить этот полезный для ребят опыт. Тема второй смены — «Профессионалы будущего: волшебный мир профессий».

«В «Березке» 10 отрядов, и каждый из них связан с определенной профессией: девиз, кричалка, другие атрибуты отрядной жизни посвящены этой теме. Дети и отрядные уголки оформляют под выбранную профессию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор учебно-методического центра Объединения организаций профсоюзов Ярославской области Владимир Пальцев.

В течение смены ребята познакомятся с работой химиков, нефтяников, медиков, учителей, спасателей, космонавтов и другими профессиями.

Каждой профессии у нас посвящён отдельный день смены. Уже прошел день связиста, профсоюзного лидера, пожарного, архитектора», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор загородного оздоровительного комплекса «Березка» Ольга Колёскина.

Учредителем «Березки» является ОАО «Славнефть-ЯНОС», и куратором этой тематической смены стал профком завода. К воспитанникам приезжают и практики — представители разных профессий, которые более подробно рассказывают о своей работе; и председатели отраслевых профсоюзных комитетов, хорошо знакомые с ситуацией в каждой отрасли в целом.

Кроме того, профсоюзный комитет ЯНОСа учредил специальные гранты для реализации проектов, подготовленных ребятами: они связаны с творчеством, благоустройством территории оздоровительного центра и другой деятельностью. Предпочтение отдадут тем из них, которые дети смогут воплотить в жизнь своими руками или с помощью сотрудников «Березки».