Рим, 2 июля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Италия больше не намерена «ехать на прицепе Брюсселя» в вопросе собственной экономики, заявил в понедельник, 2 июля, вице-премьер и министр экономического развития Луиджи Ди Майо, передает Rainews.Италия должна думать в первую очередь о людях и лишь во вторую — об «индексах», на соблюдении которых так настаивает Брюссель, добавил вице-премьер. Сейчас, по его оценке, власти Евросоюза больше озабочены цифрами, чем людьми. «Режиму экономии пора закончиться», — сказал Ди Майо. По его словам, в ближайшее время правительство может «разблокировать» ряд финансовых мер, которые не устраивают Брюссель, и это позволит инвестировать в экономику страны до 10 млрд евро. Вице-премьер отметил, что если для оказания эффективного давления на Брюссель потребуется всякий раз заседать до четырех утра (как это произошло во время заседания Совета ЕС по вопросу о нелегальной миграции), то Италия готова к этому."То, что мы видели по вопросу о нелегальной миграции — это только закуска, — сказал Ди Майо. — Дальше будет экономическое блюдо. Нам нужны тотальные перемены. На первом месте должны быть люди. Цифры — на втором».