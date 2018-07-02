Мехико, 2 июля, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор хочет включиться в переговоры по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с США и Канадой, 2 июля передает агентство Associated Press.

Fuente.presidencia.gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

По словам избранного президента, он готов направить своих представителей для возобновления переговоров, сорванных при уходящем президенте Энрике Пенья Ньето.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный 1 июля на общенациональных президентских выборах в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил журналистам, что намерен «поддерживать хорошие отношения» с США.

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