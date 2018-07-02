Киев, 2 июля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В 2019 году украинская компания «Нафтогаз Украина» не откажется от реверса газа из ЕС, взимания пени и $2,6 млрд с российского «Газпрома» по решению Cтокгольмского арбитража. Так 2 июля пресс-служба компании «Нафтогаз» прокомментировала слова руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о том, что он ждет «конструктивных предложений» от руководства Украины в 2019 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа. Гривна газ

«И чего бы это только в 2019? Например, «Нафтогаз» вдруг откажется от взимания $2,6 млрд, станет покупать газ у России по завышенной цене, а европейский реверс свернет. Не будет взимать дополнительные штрафы за 2018−2019, а ещё согласится осуществлять транзит ровно столько газа, сколько будет удобно «Газпрому» с безумными перепадами в объемах в течение суток», — говорится в сообщении НАК в «Фейсбук».

При этом в «Нафтогазе» напомнили, что после 2014 года «Газпром» лишился монопольного положения на украинском рынке.

«Еще очень конструктивно, чтобы систему держали всегда готовой к большим объемам транзита, а платить надо было только за те объемы, которые «Газпром» подаст на транзит. И чтобы никто больше не имел доступа к трубе. И желательно, чтобы на эти отношения не распространялось законодательство Украины или ЕС, чтобы это была такая сферическая труба в вакууме. То есть, чтобы все стало так, как было до 2014», — отмечается в материале.

В украинской компании заверили, что будут и дальше внедрять европейское энергетическое законодательство, которое исключает наличие монополий на газовом рынке.

«Очень понятная позиция. Но Украина внедряет энергетическое законодательство ЕС и должна применять единые европейские правила. Это значит честные тарифы, прямые отношения между операторами смежных ГТС, интерконнекторы, которые работают в обе стороны, доступ третьих лиц к инфраструктуре и другие не очень конструктивные, с точки зрения монополиста, вещи. Интегрированный европейский рынок газа, на котором действуют единые для всех правила, — это лучшее решение для ЕС в условиях зависимости от одного поставщика. Это также возможность Украины защитить себя», — пояснили в НАКе.

Кроме того, коммерческий директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» не будет приостанавливать аресты и взыскание иностранных активов российского «Газпрома». Он пояснил, что недавнее решение шведского апелляционного суда касается исключительно «временного приостановления принудительного взыскания 2,6 млрд долл с «Газпрома», причем автоматически приостанавливаются только взыскания на территории Швеции». «Во всех остальных странах, где мы взимаем средства с «Газпрома», решения по этому вопросу будут принимать местные суды. Таким образом, приостановление взыскания никоим образом не касается 2,1 млрд долл., которые уже были взысканы с «Газпрома» — по решению арбитража эти средства были зачислены в оплату за уже полученный газ. Таким образом, 2,1 млрд долл. были уже получены в виде газа», — написал Витренко на своей странице в «Фейсбуке».

Он также выразил уверенность в том, что НАК сможет «взыскать и 2,6 млрд долл. с «Газпрома».

"Это будет сложный процесс, поскольку «Газпром» всеми правдами и неправдами старается не выполнять решения международного арбитража. Но мы и здесь выиграем. Приостановление принудительного взыскания в Швеции является временным — до тех пор, пока не будут рассмотрены наши аргументы о необоснованности позиции «Газпрома» остановить принудительное взыскание на время рассмотрения обжалования решения арбитража. Мы рассчитываем, что скоро приостановление будет отменено», — добавил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания ожидает конструктивных предложений от «Нафтогаза Украины» относительно дальнейшего сотрудничества. Он также отметил, что в первую очередь для продолжения сотрудничества компаний необходимо восстановление баланса интересов сторон.

«Может быть, Украина сделает какие-то конструктивные предложения. Пока никаких конструктивных предложений со стороны Украины мы не слышали», — сказал Миллер.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги «Натфогаза», российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании. По словам Миллера, это решение было «асимметричным» и нарушило «баланс в интересах сторон».