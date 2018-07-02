Псков, 2 июля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Администрация Псковской области и госкомитет региона по охране объектов культурного наследия «неоднократно поднимали вопрос о необходимости срочной реконструкции или проведения противоаварийных работ с собственником усадьбы и другими федеральными ведомствами». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в пресс-релизе администрации Псковской области по результатам экстренного совещания, которое врио губернатора Михаил Ведерников провёл после ночного пожара в усадьбе Строганова XVII—XIX веков — памятнике федерального значения.

Pskov.ru Состояние графского дома усадьбы Строганова в Волышово до пожара

«Кроме того, госкомитет пытался через суд понудить собственника принять меры по сохранению памятника, но действия не принесли результатов», — также говорится в сообщении.

Также в течение пяти лет регион подавал заявки на получение средств федерального бюджета для проведения противоаварийных работ на объекте в рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012 — 2018 годы», однако проект поддержан не был.

Ансамбль усадьбы, в составе которого 46 объектов, в том числе 16 — в федеральной собственности, давно находится в аварийном состоянии. Здесь были необходимы ремонт зданий, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка. Предполагалось, что нынешним летом добровольцы под руководством опытных архитекторов-реставраторов будут жить и трудиться в усадьбе в рамках проекта «Волонтёрская усадьба».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изюминка усадебного комплекса — господский дом, построенный в смешанном стиле (барокко и классицизм), пострадал в результате пожара ночью 2 июля. По предварительным данным регионального управления МЧС, причиной возгорания стало занесение в здание постороннего источника огня. По факту произошедшего готовится заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Власти региона оценивают ущерб и готовят очередные обращения в федеральные ведомства.