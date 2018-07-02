Астана, 2 июля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. По состоянию на 1 апреля 2018 года внешний государственный долг Казахстана составил $166,6 млрд или 102,2% от ВВП, сообщает 2 июля издание BNews со ссылкой на Национальный банк республики.

autor381 Экономика Казахстана

Внешний госдолг с начала 2018 года уменьшился на 2,8%. Сокращение связано с погашением долга перед государственными и финансовыми организациями Китая. При этом чистый внешний долг составил $46 млрд, что на 0,3% больше, чем 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в счетном комитете Казахстана заявили, что приближение внешнего долга к 100% валютных активов Национального фонда республики создает риски финансовой нестабильности.