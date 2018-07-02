Москва, 2 июля, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России предлагает ввести экологический налог для производителей сигареты из-за вреда для окружающей среды, в том числе от выбрасываемых курильщиками окурков. Об этом 2 июля сообщает RNS со ссылкой на письмо замглавы Минздрава Олега Салагая в Министерство природы и экологических ресурсов.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

По информации издания, в письме замминистра указывает, что отходами от табачных изделий являются «не только их потребительские упаковки, но и остающиеся после их потребления части сигарет», и большая часть этих отходов попадает в окружающую среду.

В Минздраве считают, что введение такого налога может стать действенной мерой по улучшению экологической ситуации в стране, и инициатива могла бы быть включена в национальный проект в сфере экологии.