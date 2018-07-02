Сургут, Югра, 2 июля, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Победа сборной России 1 июля 2018 года над сборной Испании сподвигла администрацию экономической столицы Югры, Сургута, на создание фан-зоны. Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии сургутяне увидят на большом экране, установленном на площади перед театром Сургутского государственного университета, сообщает «СургутинформТВ»

Алексей Колчин ИА REGNUM Великий день

Как ранее информировало ИА REGNUM, сургутские болельщики устроили народное ликование до утра 2 июля. Люди радовались победе сборной России, а полиция внимательно наблюдала за несанкционированным гульбищем. Как сообщают местные СМИ, сургутянам дали отпраздновать победу российских футболистов без штрафов и приводов в полицию за нарушение тишины в ночное время и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

«Сборная России подарила нам не просто праздник, она подарила нам надежду и веру в то, что в нашу страну возвращается настоящий мировой футбол, и наша сборная в полной мере соответствует статусу участника мундиаля. Наши футболисты способны на чудо и это главное, тем более что родные стены, как видим, помогают», — сообщил «СИА-Пресс» депутат думы Сургута Эдуард Иваницкий.

Отметим, что футбольная фан-зона работает в Ханты-Мансийске на главной площади столицы Югры во время игр сборной России. Открытие фан-зоны в Сургуте состоится 7 июля, когда сборная России встретится с игроками из Хорватии.