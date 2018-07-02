«Способны на чудо»: победа сборной России добавила Югре ещё одну фан-зону
Сургут, Югра, 2 июля, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Победа сборной России 1 июля 2018 года над сборной Испании сподвигла администрацию экономической столицы Югры, Сургута, на создание фан-зоны. Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии сургутяне увидят на большом экране, установленном на площади перед театром Сургутского государственного университета, сообщает «СургутинформТВ»
Как ранее информировало ИА REGNUM, сургутские болельщики устроили народное ликование до утра 2 июля. Люди радовались победе сборной России, а полиция внимательно наблюдала за несанкционированным гульбищем. Как сообщают местные СМИ, сургутянам дали отпраздновать победу российских футболистов без штрафов и приводов в полицию за нарушение тишины в ночное время и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
«Сборная России подарила нам не просто праздник, она подарила нам надежду и веру в то, что в нашу страну возвращается настоящий мировой футбол, и наша сборная в полной мере соответствует статусу участника мундиаля. Наши футболисты способны на чудо и это главное, тем более что родные стены, как видим, помогают», — сообщил «СИА-Пресс» депутат думы Сургута Эдуард Иваницкий.
Отметим, что футбольная фан-зона работает в Ханты-Мансийске на главной площади столицы Югры во время игр сборной России. Открытие фан-зоны в Сургуте состоится 7 июля, когда сборная России встретится с игроками из Хорватии.