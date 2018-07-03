Москва, 3 июля, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Оценить качество труда министра относительно несложно, достаточно обратить внимание на успехи соответствующего министерства и отрасли. А вот в сфере деятельности депутатов всё обстоит гораздо субъективнее. Поэтому законопроект, предлагающий приравнять зарплату депутата Госдумы к средней по стране, а сейчас это 35 тысяч рублей, хотя и не прошел утверждения, пробуждает интерес к принципиальной возможности оценки депутатского труда.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Некоторые критерии здесь можно предложить, и они были бы весьма уместны — сколько законопроектов предложил имярек, сколько из них были отклонены, в каком числе законотворческих инициатив он/она поучаствовали в качестве соавторов? А может быть, стоит принять правило, что любой законопроект должен иметь автора, чтобы проще было определить ответственного?

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