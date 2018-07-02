Кострома, 2 июля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В Костроме планируют открыть правоповоротный съезд моста через Волгу к началу августа, сообщает ГТРК «Кострома». Строители начали укладывать асфальт на пешеходных дорожках.

kikiwis Мост через Волгу в Костроме

По словам генерального директора подрядной организации Александра Колесниченко, «сейчас общая готовность объекта — порядка 70%».

В областном телевидении отмечают, что на мосту уже смонтированы 11 деформационных швов из 28; уложена гидроизоляция; установлено 66 новых фонарей; работы полностью завершены на тротуарах на правоповоротном съезде.

В капитальном ремонте единственного моста через Волгу задействовано 100 строителей, которые работают без выходных. Сдать объект подрядчик планирует до 1 ноября этого года.

ИА REGNUM напоминает, что деньги на капитальный ремонт моста выделил федеральный бюджет. Финансирование ремонта предоставляется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Ремонтом переправы занимается ООО «ММС». Цена проекта — 640 миллионов рублей.