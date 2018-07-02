Псковская область, 2 июля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В усадьбе графа Строганова XVII—XIX веков, расположенной в селе Волышово Порховского района Псковской области, ночью 2 июля произошёл пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, возгорание произошло в графском доме усадебного комплекса — пострадали кровля и межэтажные перекрытия.

Кривошеина Мария Усадьба графа Строганова

Пострадавшая в пожаре усадьба — памятник федерального значения. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на специальном совещании по этой ситуации поручил председателю государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елене Яковлевой в кратчайшие сроки совместно с территориальным управлением Росимущества сформировать экспертную комиссию и выехать на место, чтобы оценить причинённый огнём ущерб и определить дальнейшие пути по спасению уникального памятника архитектуры.

Также руководитель Псковской области намерен обратиться в Росимущество и Минкультуры РФ с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий пожара и восстановлении памятника федерального значения.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, пожар в усадебной постройке возник от источника огня, занесённого в дом извне. Отметим, что в июле здесь, несмотря на общее аварийное состояние построек, планировали открыть лагерь «Волонтёрская усадьба». Предполагалось, что добровольцы под руководством опытных архитекторов-реставраторов будут жить и трудиться в усадьбе.

Усадебный комплекс в Волышово был интересен господским домом, построенным в смешанном стиле: центральная часть — ба­рокко, боковые — классицизм. Внутри дома — богатая внутренняя отделка: двери из мореного дуба, мраморная лестница, лепнина на стенах и потолках, паркет из редких пород дере­ва. Всего в состав усадебного ансамбля Строгановых входит 46 объектов, из них 14 — федеральное имущество. Наиболее ранние сведения, сохранившиеся об усадьбе, относятся к 1784 году.