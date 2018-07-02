Уникальная усадьба графа Строганова сгорела в Псковской области
Псковская область, 2 июля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В усадьбе графа Строганова
Пострадавшая в пожаре усадьба — памятник федерального значения. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на специальном совещании по этой ситуации поручил председателю государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елене Яковлевой в кратчайшие сроки совместно с территориальным управлением Росимущества сформировать экспертную комиссию и выехать на место, чтобы оценить причинённый огнём ущерб и определить дальнейшие пути по спасению уникального памятника архитектуры.
Также руководитель Псковской области намерен обратиться в Росимущество и Минкультуры РФ с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий пожара и восстановлении памятника федерального значения.
По данным ГУ МЧС России по Псковской области, пожар в усадебной постройке возник от источника огня, занесённого в дом извне. Отметим, что в июле здесь, несмотря на общее аварийное состояние построек, планировали открыть лагерь «Волонтёрская усадьба». Предполагалось, что добровольцы под руководством опытных архитекторов-реставраторов будут жить и трудиться в усадьбе.
Усадебный комплекс в Волышово был интересен господским домом, построенным в смешанном стиле: центральная часть — барокко, боковые — классицизм. Внутри дома — богатая внутренняя отделка: двери из мореного дуба, мраморная лестница, лепнина на стенах и потолках, паркет из редких пород дерева. Всего в состав усадебного ансамбля Строгановых входит 46 объектов, из них 14 — федеральное имущество. Наиболее ранние сведения, сохранившиеся об усадьбе, относятся к 1784 году.