Тегеран, 3 июля, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Как «террористический хвост» ухитряется «вилять вашингтонской собакой», рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Gage Skidmore Майк Помпео

Те, кто интересуется современной политикой, уже давно должны были привыкнуть к ситуации, когда террористы объявляются «борцами за демократию», а преступные политические группировки вдруг обретают статус совершенно объективного источника правдивой информации. Так случается всё чаще, особенно если речь идет о махинациях, проводимых в жизнь спецслужбами США. Но в случае с последними информационными вбросами о ситуации в Иране Вашингтону удалось побить собственный рекорд.

Организация иранских террористов «Моджахеддин-е Хальк» виновна в убийстве по меньшей мере 12 тысяч иранцев. На эту подпольную группу делают серьезную ставку американские руководители спецслужб, включая новопроизведенного из директоров ЦРУ госсекретаря США Майка Помпео. Террористы, ставящие перед собой цель дестабилизации Ирана, получают всякого рода поддержку от своих американских патронов.

Но нынешняя сенсация состоит в том, что, как оказалось, и обратное тоже верно — за свои услуги американские политики не гнушаются принимать крупные взятки от своих подопечных разбойников. Как была разоблачена крупная афера с «письмом реформаторов», направленная на раскол властных элит Ирана, и кто оказался истинным автором этого письма?

Читайте статью Разведвойны Ирана, Израиля и США приводят к новым сюрпризам и другие публикации Сергея Шакарянца, посвященные ситуации вокруг Ирана.