Баку, 3 июля, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Новые ракеты, продемонстрированные Азербайджаном на недавнем параде, — какую угрозу они могут представлять, и не станет ли модернизация наступательных вооружений, предпринимаемая Баку, причиной нового конфликта в Закавказье? О возможностях нового азербайджанского оружия рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанские солдаты

Негласное европейское эмбарго, рекомендация не поставлять вооружения ни Армении, ни Азербайджану, может оказаться преодоленным. Об этом может свидетельствовать продемонстрированная на параде в Баку новая крылатая ракета турецкого производства SOM-1B, оборудованная французским двигателем. Если это действительно свидетельствует о возможности поставок европейского оружия, то для Армении это повод отреагировать как можно быстрее. В целом же структура представленных на параде в Баку вооружений показывает наличие явного акцента на развитие высокоточного и дальнобойного оружия.

Опасность для Армении заключается в том, что в случае внезапного нападения со стороны Азербайджана одновременный удар дальнобойными и высокоточными системами может нанести существенный ущерб армянским оборонительным структурам. Таким образом, наращивание Азербайджаном средств наступления может быть расценено как провокация, оставляющая в перспективе мало шансов для адекватного ответа, кроме превентивного удара.

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