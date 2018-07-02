Берлин, 3 июля, 2018, 01:07 — ИА Регнум. За импульсивностью и кажущейся непоследовательностью американского президента Дональда Трампа скрывается четкий план действий и определенная система. Чего добивается нынешний хозяин Белого дома, рассказывает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ангела Меркель

До разрыва между германскими партиями Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократический союз (ХДС) осталось совсем немного. Так утверждают представители самих этих партий, и для Германии это крайне тревожная весть. Ведь коалиция этих партий держала на плаву внутреннюю политику страны в течение долгих лет. Почему же раскол случился именно сейчас? Формальная причина — несогласие по вопросу беженцев, по всей видимости, есть только внешняя сторона дела, а истинные причины намного глубже.

Американские элиты, сменившие у руля в США партию глобалистов на партию патриотов, бросили старых союзников и переформатируют отношения США со всем миром. Не пришла ли пора и канцлеру Германии Ангеле Меркель стать очередной жертвой заявленного переформатирования?

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