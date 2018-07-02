Лондон, 2 июля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть падают после сообщений о росте добычи в Саудовской Аравии и России, 2 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент на торгах в Лондоне баррель нефти марки Brent стоит $78,53, снижение составляет 70 центов. Баррель нефти WTI снизился на 20 центов до $73,95.

На стоимость нефти оказали влияние информация о росте добычи в Саудовской Аравии до 10,7 млн баррелей в сутки и в России до 11,06 млн баррелей в сутки.

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