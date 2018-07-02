Бишкек, 2 июля, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против трех судей Верховного суда республики, сообщает 2 июля агентство «КирТАГ» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Sot.kg Верховный суд Киргизии

По данным ведомства, судьи Верховного суда не рассмотрели в пятнадцатидневный срок жалобу гражданина республики, что привело к нарушению его прав на свободу.

25 августа 2017 года районный суд в связи с неявкой гражданина О. Т. вынес решение о его заключении под стражу на один месяц. Подозреваемый обжаловал решение в суде второй инстанции, который оставил решение без изменений. Мужчина был задержан 29 марта 2018 года.

Жалоба в Верховный суд поступил 6 апреля 2018 года. Судьи рассмотрели обращение после того, как О. Т. вышел на свободу, — 14 мая. Задержка в Верховном суде привела к нарушению конституционных прав мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в рамках проходящей декларативной проверки в республике необходимо проверить декларации о доходах всех госслужащих. Глава государства поручил проверить каждое ведомство на предмет коррупционных схем.