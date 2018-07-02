Ставрополь, 2 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В водоемах Ставропольского края за неделю, с 25 июня по 1 июля, утонули семеро человек. Из них двое детей — восьмилетняя девочка, утонувшая в бассейне города Михайловска, и четырехлетний мальчик, оставшийся без присмотра родителей и утонувший в центральном пруду села Арзгир, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-центре противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Ребенок у пруда

Среди погибших 22-летний парень, который купался в районе дамбы на Новопятигорском озере, и 20-летний житель села Красногвардейское. Сразу трое жителей края утонули в разных районах 30 июня: в пруду города Ипатово — 52-летний мужчина, в городе Пятигорске на Казачьем озере — 35-летний мужчина, в селе Пелагиада — 38-летняя женщина.

В большинстве случаев люди гибнут, купаясь в запрещенных местах. Спасатели обратились к жителям края с просьбой не пренебрегать запретами и купаться только на специально разрешенных водных объектах.

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Стоит отметить, что за весь купальный сезон 2017 года на Ставрополье утонули 28 человек, в том числе пятеро детей. Годом раньше число погибших составило 47 человек, из них семеро детей.

Самыми проблемными оказались в 2017 году Изобильненский район, где утонули четыре человека, в том числе трое детей, и Ипатовский район, где на воде погибли три человека.