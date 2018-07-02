Москва, 2 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. ВВП России за первый квартал 2018 года увеличился на 1,3% в годовом выражении. Такие данные приводит 2 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

ИА REGNUM Рубль

Сообщается, что в текущих ценах объём ВВП за первый квартал составил 22 239,4 млрд рублей. При этом относительно IV квартала 2017 года ВВП страны сократился на 15,7%.

Напомним, по данным Минэкономразвития, ВВП России в мае вырос на 2,1% в годовом выражении, за период с января по май — на 1,8%.

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