Мурманск, 2 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Россия может принять решение, что по Северному морскому пути будут ходить только российские корабли. Такое опасение на конференции по вопросам морской промышленности высказал руководитель отдела продаж и маркетинга финской судостроительной компании «Акер Арктик» Петри Толонен, сообщает Lapin Kansa.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Петри подчеркивает, что подобные угрозы существуют только в теории, однако отметил, что считает серьезной угрозой растущую во всем мире «политику протекционизма».

Генеральный директор торгово-промышленной палаты финской Лапландии Тимо Раутайоки считает, что климатические изменения территории представляют большую угрозу, чем Россия.

«Природные условия могут измениться настолько сильно, что судоходство по всему Северному морскому пути перестанет быть возможным», — заявил Раутайоки.

По его словам, в связи с климатическими изменениями могут появиться маршруты напрямую через Северный полюс, и тогда значение России в морских грузовых перевозках может уменьшиться.

Читайте также: Севморпуть — наш: почему Америке не выиграть спор с Россией в Арктике

Вместе с тем Раутайоки подчеркнул важность сотрудничества с Россией на данном этапе. Финские предприятия, например, уже спроектировали ледокольное оборудование для российской стороны.