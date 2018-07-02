Ярославль, 2 июля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Ярославское отделение Общероссийского народного фронта направило письмо в мэрию Ярославля с просьбой сохранить памятники работникам завода синтетического каучука и мукомольного завода № 1 в Ярославле, павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении ОНФ.

Onf.ru Памятник на бывшем заводе синтетического каучука в Ярославле

Предприятия уже закрылись, а мемориалы остались без хозяев и должного ухода. В мае 2017 года активисты Народного фронта обратились к руководству Ярославля с просьбой рассмотреть возможность принять монументы погибшим на войне заводчанам на баланс города. В августе мэрия ответила, что власти начали процедуру по признанию памятников бесхозными, чтобы оформить их в муниципальную собственность.

«Спустя почти год мы вынуждены констатировать, что ситуация не изменилась. Более того, перспективы мемориала на территории бывшего завода СК-1 вызывают опасения: директор предприятия, которому принадлежит территория, сообщил нам, что монумент будут сносить. Неужели власти позволят пустить его под бульдозер?» — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

С 2014 года активисты Общероссийского народного фронта проводят субботники у заброшенных памятников. Как сказали корреспонденту ИА REGNUM в ярославском отделении ОНФ, на одном из субботников владельцы территории бывшего завода СК-1 сообщили, что от мэрии никаких ответов о судьбе памятника не приходило.

Получить оперативный комментарий по этому вопросу в мэрии Ярославля ИА REGNUM не удалось.