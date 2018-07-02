Великий Новгород, 2 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 2 июля, чествовали выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в 2018 году медали получили 278 выпускников, и это больше, чем в 2017, когда таких было 250 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Всего в этом году школы Новгородской области окончили 2375 человек. По результатам единого государственного экзамена 42 человека получили 100 баллов, 29 их них — золотые медалисты.

По данным регионального министерства по образованию, трое выпускников Новгородской области получили наивысший балл по информатике и ИКТ, ещё трое по химии, один — по истории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 32 выпускника Новгородской области написали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку.

Напомним, что в 2017 году в Новгородской области по результатам ЕГЭ было 17 стобалльных результатов.