Бишкек, 2 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. С 1 июля 2018 года в Киргизии началась декларационная кампания, поэтому необходимо тщательно проверить декларации о доходах и расходах всех без исключения госслужащих. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в ходе совещания с представителями Совета безопасности, пишет пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги. Коррупция

«Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет действующих коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника. Борьба с коррупцией должна быть безжалостной, невзирая на чины и должности», — подчеркнул он.

Также Жээнбеков поручил антикоррупционным ведомствам в обязательном порядке проводить проверки по всем поступившим от граждан заявлениям о фактах коррупции.

В свою очередь, секретать Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев сообщил, что в первую очередь будут проверены декларации лиц, занимающих политические должности, в том числе аппарата президента, правительства и парламента, а первые результаты этой проверки будут озвучены осенью 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2018 года после резкой критики со стороны президента Сооронбая Жээнбекова и ухода в отставку руководителя антикоррупционной службы Дуйшенбека Чоткораева в Киргизии резко активизировалась борьба с коррупцией:

Спецслужбы арестовали бывших премьер-министров Жанторо Сатыбалдиева и Сапара Исакова, бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, бывших мэров Кубанычбека Кулматова и Салайдина Авазова.

Также в рамках борьбы с коррупцией задержаны семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, высокопоставленных таможенных и налоговых чиновников.