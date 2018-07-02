Москва, 2 июля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Савёловский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для обвиняемого в захвате заложницы в магазине «Дикси». Об этом 2 июня сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

patrick489 В заключении

Своим решением суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил поместить Александра Хуторянина под стражу на срок до 1 сентября 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июня мужчина захватил заложницу в магазине на улице Большая Академическая в московском районе Коптево. Злоумышленник требовал 300 тысяч рублей, а также пожелал, чтобы к нему прибыли сотрудники ФСБ. Правоохранители взяли магазин штурмом, пострадавшая заложница была госпитализирована.