Ереван, 2 июля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Поступившие недавно в Азербайджан американские вертолеты Bell-412 оказались не американского производства. Об этом на брифинге сегодня, 2 июля, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Tyler Brenot Bell 412

По его словам, появившееся в прессе и соцсетях информация, касающееся американских вертолётов, не совсем верна. Вопросами вертолетов, как отметил Балаян, МИД Армении начал заниматься задолго до того, как информация попала в прессу.

«Согласно имеющейся на данное время информации, вертолеты не американского производства, они производятся в нескольких странах — с американской лицензией», — пояснил представитель МИД.

Он также уточнил, что вертолеты были приобретены не для военных целей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося в Баку 26 июня военного парада были впервые продемонстрированы американские многоцелевые вертолёты Bell 412.

В августе 1992 года Палата представителей и Сенат США совместно приняли закон «Акт о поддержке свободы», предусматривающий содействие России и другим новым независимым государствам с целью создания модели демократического управления и либеральной экономики.

В 1992 г., учитывая спровоцированную против Нагорного Карабаха войну, благодаря работе армянской общины и лоббистов, в текст «Акта о поддержке свободы» была включена 907-я резолюция, запрещающая правительству США оказывать какое-либо содействие Азербайджану в военной сфере.

Если речь идет о гражданской модификации вертолетов, как выяснило МИД Армении, то приобрести их можно было и в США без нарушения запрета на экспорт военной продукции в Азербайджан. Вертолеты могут применяться для выполнения транспортных задач, эвакуации раненных с поля боя и т.п.