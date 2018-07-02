Покров, Владимирская область, 2 июля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Во Владимирской области следственные органы завершили расследование громкого уголовного дела об избиении 13-летнего школьника группой подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ. Обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью школьника, совершенном из хулиганских побуждений, предъявлено 18-летнему жителю Московской области — он полностью признал вину. Также установлено участие в совершении преступления четырех несовершеннолетних подростков. Дело направлено в суд.

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По данным следствия, вечером 20 марта 18-летний обвиняемый в компании несовершеннолетних находился в кафе «Снежная королева» города Покрова. В разговоре вспомнили, что летом 2017 года 13-летний мальчик якобы нелицеприятно высказался о женщине. После, когда в кафе зашел мальчик, ему предложили «прогуляться». Затем в безлюдном месте компания избила школьника, происходящее сняла на видеокамеру мобильного телефона 14-летняя девочка, позже видео оказалось в Сети. После избиения компания разошлась. Мальчику до дома помогли добраться его приятели, которых он позвал на помощь. Медики позже диагностировали у подростка черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, несколько переломов, многочисленные гематомы лица и тела, ушибы. При этом пострадавший с 2015 года имеет статус «ребенок-инвалид».

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Семьи подростков поставлены на учет в органах полиции и КДНиЗП, за поведением детей осуществляется контроль. Как сообщили в СКР, в отношении несовершеннолетних, обвиняемых судом, может быть решен вопрос о помещении в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток.