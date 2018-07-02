Ташкент, 2 июля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В Узбекистане государственный центр тестирования разработал информационную систему, которая отображает число абитуриентов, подавших документы в высшие учебные заведения республики. Об этом 2 июля сообщает издание «Подробно.uz».

Виктор Иванов. Молодёжь, в поход за знания! 1960

Сервис позволяет сравнить число абитуриентов, подавших документы, с количеством государственных грантов. Информация предоставляется не только для всех вузов страны, но и для отдельных образовательных направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Узбекистане был опубликован проект постановления кабинета министров республики, согласно которому в школы планируется вернуть золотые и серебряные медали. Они позволят выпускникам поступать в вузы на льготных условиях.