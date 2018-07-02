Калуга, 2 июля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Долг калужских предприятий и организаций по зарплате по состоянию на 1 июня превысил 84 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, в частности, шла речь сегодня, 2 июля, на координационном совещании руководителей органов государственной власти региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По информации статистиков, калужские предприятия числятся в лидерах по невыданной зарплате в Центральном федеральном округе и также являются одними из самых крупных должников своим работникам в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора фирмы «ИнтелПожСистем», которая занималась строительством многоквартирных домов в Боровском районе. Руководитель организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По версии следствия, руководитель организации с октября 2015 по июль 2016 года в полном объёме не выплачивал заработную плату мастеру и прорабу ООО «ИнтелПожСистем». В результате таких действий образовалась задолженность перед работниками фирмы в сумме 980 тыс. рублей. Вместо зарплаты гендиректор пояснял работникам, что у него нет финансовых средств, поскольку квартиры в строящемся доме не продавались.