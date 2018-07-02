Вена, 2 июля, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Переговоры о вступлении Турции в Европейский союз (ЕС) должны быть окончательно прекращены, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, комментируя разгон гей-парада в Стамбуле, пишет газета Kronen Zeitung 2 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

«Турция много лет отдаляется от ЕС большими шагами. Основные права и свободы сокращались массово в течение нескольких лет, особенно во время чрезвычайного положения. (…) Поэтому я продолжаю утверждать, что переговоры о вступлении в ЕС с Турцией должны быть окончательно прекращены», — заявил канцлер.

1 июля в Стамбуле, несмотря на запрет властей, несколько сотен активистов попытались провести гей-парад. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. По данным правозащитников, 11 активистов были задержаны.