Брянск, 2 июля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Одобряю повышение пенсионного возраста, но не совсем. Не представляю, как мои дети будут работать до такого преклонного возраста. Большой вопрос — позволит ли здоровье людям в 63−65 работать в полную силу, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора МБУ «Мглинская межпоселковая централизованная библиотечная система» (Брянская область) Татьяна Макарова.

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Отношение не совсем негативное, просто есть сомнения, что люди будут доживать до этого возраста. Хотелось бы, чтобы власти снизили возрастную планку для женщин до 60 лет, а для мужчин до 62−63 лет. Сейчас правительство РФ предлагает очень высокий подъём возраста.

«Повышать пенсионный возраст нужно, но не такой срок, поменьше. В России продолжительность жизни низкая… В принципе задумка правительства хорошая, но реализация должна быть аккуратной, учитывая пожелания людей», — высказала свое мнение Макарова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»