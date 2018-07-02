Луганск, 2 июля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Иностранные агенты спецслужб прибыли в Трехизбенку под видом кинооператоров, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 2 июля «Луганский информационный центр».

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По его словам, в поселок прибыли трое иностранных спецагентов под видом кинооператоров, которые снимают фильм про войну в Донбассе. Однако никакого фильма агенты снимать не собираются, а вместо этого будут собирать разведывательную информацию о действиях ВСУ в зоне «операции объединенных сил» («ООС»).

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Напомним, украинские войска постоянно нарушают как международные договоренности, такие как Минские соглашения, так и украинские законы, например, о запрете вывоза из Донбасса нелегального оружия. По данным экспертов, ежедневно из Донбасса на Украину вывозится до 1 тыс. единиц незаконного оружия.