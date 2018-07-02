Очёр, Пермский край, 2 июля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Пермском крае суд вынес приговор по резонансному ДТП, которое произошло в декабре 2017 года по вине пьяного водителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, авария случилась из-за пьяного водителя, выехавшего на полосу встречного движения.

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На автодороге Очер-Верещагино столкнулись автомобиль «Лада» 14-й модели и «Лада-Гранта», погибли трое. В одной из машин находилась беременная женщина, из-за аварии произошли преждевременные роды, а травмированную пассажирку прооперировали.

По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что водитель, виновный в аварии, был лишён водительских прав. Мужчина уже имел судимость за нарушение правил дорожного движения. В ноябре 2017 года его лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Очерский суд приговорил виновного водителя к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и запретил управлять транспортными средствами в течение трёх лет. Кроме того, судебная инстанция удовлетворила гражданские иски на сумму свыше 2 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.