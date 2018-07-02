Москва, 2 июля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Победу над сборной Испании одержала вся российская команда, считает голкипер сборной Игорь Акинфеев, ставший главным героем серии послематчевых пенальти в прошедшем 1 июля матче. Послематчевое интервью с вратарём опубликовала пресс-служба сборной России по футболу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная России перед началом серии пенальти

Отвечая на вопрос корреспондента о своём отношении к тому, что в интернете начали появляться различные мемы, связанные с блестящим двойным «сэйвом» в игре с испанцами, Акинфеев отметил, что это явление ему не по душе.

«Я такое не люблю, если честно. Сегодня играла команда и билась на поле команда. Я думаю, что победила именно команда. А что касается мемов и картинок, там и без каких-то подвигов или осечек всё что угодно можно сделать», — приводит слова Акинфеева пресс-служба сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, за матчем российских футболистов с командой Испании, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, наблюдал президент России Владимир Путин. Он переживал происходящее «от всей души», подчеркнул Песков.

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