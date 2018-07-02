Нижний Новгород, 2 июля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Шансы для уругвайского игрока Эдинсона Кавани сыграть в четвертьфинале с Францией очень малы, сообщает AMNA, однако в стане французской сборной готовятся как обычно и не рассчитывают на отсутствие сильного соперника.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Это важный игрок для своей команды и меткий бомбардир. У Уругвая всегда были мощные нападающие, такие как Форлан, Суарес и другие. Вероятно, игра будет иной, если Кавани не выйдет. Однако, по крайней мере сейчас, мы готовимся к возможности борьбы», — заявил помощник главного тренера сборной Франции Ги Стефан.

Как сообщало ИА REGNUM, Кавани, забивший оба гола в ворота Португалии, получил травму в том матче и на 74-й минуте был заменён. Игра четвертьфинала между командами Франции и Уругвая состоится 6 июля в 17:00 в Нижнем Новгороде.