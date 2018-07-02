Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению обсудит во вторник, 3 июля, проект постановления Заксобрания в отношении федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщила 2 июля пресс-служба фракции «Яблоко» в городском парламенте, добавив, что во время обсуждения «будет жарко».

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как предполагают «яблочники», выступающие против пенсионной реформы, проект самого постановления, вероятнее всего, внесут «с голоса» на предстоящем 4 июля последнем перед каникулами пленарном заседании Заксобрания.

Оппозиционеры не сомневаются, что единороссы и депутаты от ЛДПР поддержат правительственный вариант пенсионной реформы, предусматривающей повышение срока выхода на пенсию: для мужчин — на 5 лет, для женщин — на 8 лет.

В преддверии обсуждения депутат Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко») предложил альтернативный проект заявления Законодательного собрания о недопустимости повышения пенсионного возраста. Как утверждают «яблочники», его поддержали депутаты из фракций КПРФ, «Партия Роста» и «Справедливая Россия».

«Подписываю первую пачку ответов гражданам, требующим не повышать пенсионный возраст. Пишу, что полностью с ними согласен и уже разработал и внес (с депутатами от всех оппозиционных фракций) проект заявления ЗС против повышения пенсионного возраста», — сообщил Вишневский 2 июля на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов Заксобрания Петербурга подготовила проект постановления городского парламента с осуждением предлагаемого правительством повышения пенсионного возраста. В случае принятия это заявление будет отправлено президенту России, в правительство и в обе палаты Федерального Собрания.

Профсоюзы Петербурга и Ленобласти также выступили против пенсионной реформы и намерены добиваться ее отзыва из Госдумы.