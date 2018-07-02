Киев, 2 июля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Два чиновника из киевской городской администрации и четыре депутата киевского горсовета отправятся в Китай изучать музей гробницы первого императора династии Цинь, сообщают 2 июля «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Мао Цзэдун

Согласно сообщению, Киев потратит 0,5 млн гривен ($19 тыс.) на эту поездку. Командировка в Пекин и Сиань состоится со 2 по 9 июля. Делегация узнает, как Китай организовывает выставки, культурные мероприятия, а также, как китайское правительство борется с коррупцией.

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Напомним, траты из бюджета на странные проекты — обычное дело для украинских властей. Так, в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) планируют поставить флаг Украины высотой 72 метра. Средства на флаг будут взяты из бюджета.