Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

«Посмотрел немного строго

И, сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили, покуда

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь до встречи в Сочи!» — написал Шнуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Акинфеев взял два пенальти в матче 1/8 финала против сборной Испании. Последний удар от Яго Аспаса он отразил ногой.

Читайте также: Стало известно, кто научил Акинфеева отбивать пенальти ногой. Дзюба!

Сборная России впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв команду Испании. Основное и дополнительное время закончились со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти российские футболисты победили — 4:3.

В четвертьфинале сборной России предстоит матч с Хорватией, которая также в серии пенальти обыграла сборную Дании. Матч пройдёт в Сочи 7 июля.

Читайте также: Шнуров и Слепаков спели о том, чем станет сборная России после поражения