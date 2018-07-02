«Нога бога»: Шнуров написал стихотворение про Акинфеева
Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Посмотрел немного строго
И, сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили, покуда
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь до встречи в Сочи!» — написал Шнуров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Акинфеев взял два пенальти в матче 1/8 финала против сборной Испании. Последний удар от Яго Аспаса он отразил ногой.
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Сборная России впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв команду Испании. Основное и дополнительное время закончились со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти российские футболисты победили — 4:3.
В четвертьфинале сборной России предстоит матч с Хорватией, которая также в серии пенальти обыграла сборную Дании. Матч пройдёт в Сочи 7 июля.
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