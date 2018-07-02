Ташкент, 2 июля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Дефицит бюджета будет катастрофой для экономики Узбекистана, так как он приведет к резкому росту инфляции, а доходы не будут покрывать расходы в реальном измерении, сообщает 2 июня издание «Подробно.uz» со ссылкой на министра финансов Жамшида Кучкарова.

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«Мы можем впасть в большой дефицит бюджета, это будет просто катастрофа», — отметил министр.

По его словам, власти республики будут бежать за расходами, которые никогда не догонят. Кучкаров напомнил, что Узбекистану необходимо решить вопросы с приватизацией государственной собственности, рыночным регулированием тарифов и другие проблемы либерализации экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный бюджет Узбекистана на 2018 год принят с профицитом 0,02% от ВВП страны. В декабре президент республики Шавкат Мирзиёев назвал проект финансового документа «антинародным» из-за непрозрачности. Исправления были внесены в январе 2018 года.