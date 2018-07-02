Ярославль, 2 июля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Ярославский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области определить ширину водоохранной зоны реки Нора, которая протекает рядом со свалкой «Скоково». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области был извещен о дате и времени, месте рассмотрения дела, однако в суд его представители не явились, поэтому дело было рассмотрено без них. Как отмечают в суде, ответчик предоставил письменное заявление о признании искового заявления.

Водоохранные зоны — это территории, которые примыкают к береговой линии и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности во избежание загрязнения водного объекта, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах таких зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения.

Дзержинский районный суд обязал департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области в отношении реки Нора в границах Дзержинского района определить ширину водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, описать их границы, координаты и опорные точки, а также отобразить их на картографических материалах. Эти сведения должны быть предоставлены в Отдел водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области для внесения их в государственный водный реестр, а также в Единый государственный реестр недвижимости.

Для чиновников установлены срок для добровольного исполнения требований до 31 декабря 2019 года.

Все это касается только территории Дзержинского района, по которой протекает река Нора. Но так как она течет и по территории Ярославского района, соответствующий иск был направлен и в суд Ярославского района. Он пока находится на рассмотрении.